Що не можна чистити содою: просто зіпсуєте ці речі

Список поверхонь, які не можна чистити харчовою содою

Харчова сода — недорогий засіб, який вже давно і впевнено використовується далеко за межами кухні. Вона добре зарекомендувала себе як засіб, що очищає, і не тільки. Соду використовують для очищення сантехніки, видалення неприємного запаху і навіть на дачних ділянках.

Але цей, здавалося б, нешкідливий засіб може завдати шкоди. Застосовувати соду потрібно з обережністю, а в деяких випадках краще взагалі відмовитись від її використання.

Що категорично не можна чистити содою

Алюмінієвий посуд. Харчова сода викликає окислення алюмінію. Після використання соди для миття улюблені каструлі потемніють і набудуть брудного відтінку.

Вікна. Відмовтеся від ідеї додати соду в суміш для миття вікон, щоб підсилити її. Речовина має абразивний ефект і все закінчиться тим, що дрібні частинки залишать подряпини на склі.

Керамічна плита. Сода — ідеальний натуральний засіб для миття газової плити. Але використовувати її для миття кераміки не можна з тих же причин, що й з вікнами. Абразивні частинки соди зіпсують поверхню плити.

Дерев’яні меблі. Здебільшого меблі з дерева покриті лаком. Частинки соди пошкодять поверхню деревини й вона вже не виглядатиме як нова.

Мармурові поверхні. Слід уникати використання харчової соди на мармурових стільницях. Це спричинить ерозію захисного шару мармуру.

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