Крижані келихи, ягоди та рушник: як швидко охолодити напої без льоду

Ці поради значно полегшать вам життя влітку

Влітку врятуватися від спеки чудово допомагають холодні напої. Але нерідко трапляється так, що під рукою не виявляється кубиків льоду, щоб швидко їх охолодити. Однак, це не проблема. Існує безліч лайфхаків на цей випадок.

"Телеграф" розповідає, як охолодити просту воду чи будь-який напій без льоду.

Спосіб з рушником

Якщо у вас не так багато часу в запасі та необхідно охолодити воду швидко, можна змочити рушник холодною водою, замотати в нього пляшку з напоєм та помістити в морозилку на 15 хвилин. За цей час він встигне охолонути й буде ідеальною температурою.

Спосіб у відром

Швидко охолодити просту воду чи ваш улюблений напій допоможе відро з холодною водою з-під крана. У нього потрібно помістити пляшки на кілька хвилин. Можна розраховувати, що за цей час температура знизиться на 6-8 градусів.

Спосіб з крижаними келихами

Щоб отримати холодний напій без льоду, можна покласти в морозилку склянки/келихи приблизно на пів години, а потім пити з них. Таким чином вода або будь-яка інша рідина швидко охолоне у крижаних склянках.

Спосіб із замороженими ягодами

У багатьох у морозилці є заморожені ягоди: малина, вишня, лохина, смородина та інше. Їх можна використовувати для охолодження напою. Кидаємо їх у склянку з водою та отримуємо смачний літній напій приємної температури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповів про лайфхаку, який допоможе заснути в прохолоді влітку не маючи кондиціонера.