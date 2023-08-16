Від плісняви не залишиться сліду: як почистити пральну машину

Дуже важливо стежити за тим, щоб в ущільнювачі пральної машини не було плісняви

Навіть під час генерального прибирання залишаються зони, яким взагалі не приділяється увага. Одна з них — ущільнювач у пральній машині, який може накопичувати набагато більше бруду, ніж ми можемо собі уявити.

Якщо вчасно не чистити пральну машину, то в ній може виникнути й розростатись пліснява, а накопичені на гумці забруднення можуть потрапити на одяг.

Бруд в ущільнювачі накопичується в основному через те, що після закінчення прання дверцята приладу закриваються, хоча потрібен час, щоб машина просохла. В ідеалі дверцята пральної машини повинні залишатися прочиненими. Після прання гумку потрібно протирати сухою ганчіркою. У такий спосіб можна запобігати утворенню цвілі.

Як легко відмити гумку пральної машинки

Щоб відмити ущільнювач від плісняви, знадобиться пара ганчірок та густий відбілювач для прання. Як ганчірки можна використовувати старі білі футболки без аплікацій та візерунків.

Ганчірки потрібно добре просочити відбілювачем. Для цього можна використати невелике відро.

Коли тканина просочиться, накрийте нею всю поверхню гумки пральної машини та залиште так на 1 годину.

Після цього перекладіть ганчірки в барабан. Залийте в машинку трохи гелю для прання та запустіть найдовшу програму з максимальною температурою.

Після такого очищення на гумці не залишиться й слідів плісняви. Дуже важливо й надалі зберігати у її такому стані. Тому не забувайте після кожного прання насухо витирати манжету.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися плісняви без агресивних хімікатів.