Рушники будуть неймовірно м’якими та пухнастими: який "секрет" додати при пранні

Ви легко повернете шовковистість рушників за допомогою підручного засобу

Ми купуємо м’які та пухнасті рушники, але згодом вони перетворюються на жорстку і навіть колючу тканину. Однак один побутовий продукт знову зробить виріб свіжим і шовковистим.

Щоб повернути м’якість рушникам, скористайтесь простим лайфхаком. Про це розповідає видання Express.

"Секрет", який врятує ваші рушники, легко знайдеться у вашій оселі. Йдеться про оцет, який часто використовується в побутових цілях, а не лише у приготуванні їжі. Підручний засіб чудово підійде для дезодорації або пом’якшення білизни, у тому числі рушників.

Щоб рушники залишалися пухнастими, насамперед не кладіть у пральну машину багато речей. Крім того, використовуйте приблизно половину кількості мийного засобу, що рекомендується, при пранні рушників, щоб порошок не накопичувався на волокнах тканини і не робив тканину грубою.

Пом’якшувачі тканини при пранні рушників можуть мати протилежний ефект, краще не додавати їх. Якщо рушники стали жорсткими або колючими, то слід випрати їх з однією чашкою оцту. Увімкніть прання за температури від 30°C до 40°C.

Рекомендується сушити рушники на повітрі: так речі точно приємно пахнутимуть. Використовувати оцет для пом’якшення тканини можна кожні шість тижнів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як часто потрібно прати рушники. Якщо робити це часто – вироби перестануть вбирати вологу.