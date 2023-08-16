Цвіль піде і не повернеться: три "вбивці" грибка, які точно є у вашому будинку

Впоратися з грибком на різних поверхнях можна без агресивної побутової хімії

Одна з неприємних проблем у будинку – пліснява у ванній (і не тільки там). Не поспішайте купувати дорогі агресивні хімікати, адже підручні засоби видаляють грибок швидко та без зайвих витрат.

Щоб позбутися плісняви і запобігти її повторній появі, скористайтеся трьома продуктами — "вбивцями" грибка. Про це пише Express.

Оцет

Звичайний столовий оцет часто використовується домогосподарствами в побутових цілях. Очищувач вбиває більшість видів грибка, допомагаючи позбутися чорної плісняви. Щоб приготувати ефективний засіб, змішайте близько чашки оцту та приблизно 20 крапель ефірної олії чайного дерева. Залийте рідину в пульверизатор і розпорошіть на запліснілу поверхню. Через годину протріть губкою і промийте водою — на цвіль не залишиться і натяку.

Харчова сода

Підручний засіб чудово бореться із пліснявою. Крім того, поглинає вологу та допомагає запобігти росту грибка. Лише змішайте трохи харчової соди з водою, залийте в розпилювач, нанесіть на поверхню, потріть і змийте чистою водою.

Перекис водню

Аптечний засіб — незамінний помічник у боротьбі з пліснявою, заодно вб’є всі бактерії та грибки. Використовувати необхідно розчин тривідсоткової концентрації. Не забувайте зберігати перекис водню в пляшці темного або бурштинового кольору, оскільки рідина є сприйнятливою до світла.

До речі, цвіль може з’являтися і на одязі. Щоб усунути грибок з тканини, варто спробувати перевірений спосіб, про який писав "Телеграф" раніше.