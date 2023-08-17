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Не доведеться довго чистити щіткою: як за лічені хвилини відмити ложки та виделки

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Столові прилади
Столові прилади. Фото Pexels

Швидкий метод очищення виделок та ложок навіть від старого бруду

Столові прилади використовуються щодня. Звичайно миються вони теж щодня. Але з часом хитромудрі візерунки та простір між зубцями виделки забруднюються так, що простим засобом для миття посуду та губкою не відмити. У такому разі врятує одна хитрість.

Чим відмити застарілий бруд з виделок та ложок

Цей спосіб миття не вимагатиме великих витрат і зусиль. Вам не доведеться надовго замочувати столові прилади, а потім терти їх металевою щіткою. До того ж очистити столові прилади вийде дуже швидко.

Виберіть ємність, де помістяться всі брудні столові прилади. Налийте в неї 2 літри води, додайте 2 столові ложки соди та стільки ж солі. Місткість з рідиною потрібно поставити на плиту і довести до кипіння. Після цього в неї потрібно покласти брудні столові прилади та кип’ятити їх 15-20 хвилин на повільному вогні.

Після закінчення вимкніть плиту, дочекайтеся поки ємність охолоне і прополощіть прилади в чистій воді.

Завдяки цьому способу лише через 20 хвилин і без особливих зусиль ваші ложки та виделки засяють від чистоти.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за дві хвилини відмити застарілий жир з плити.

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#Лайфхак #Вилки #Ложки