Ці продукти легко відмиють брудну підошву праски: ніякої хімії і тільки підручні засоби

Ці поради допоможуть вам зберегти вашу праску як нову

Гладити не завжди легко, і часто це дуже втомлює. На жаль, нерідкі випадки, коли під час прасування підошва праски згоряє ! Це може статися через те, що на техніці залишаються частини синтетичного матеріалу або через надлишок мийного засобу.

У будь-якому випадку періодичне чищення праски необхідне, оскільки це допомагає підтримувати прилад у хорошому стані. Таким чином, ваш одяг завжди буде чистим і охайним, пише santeplus.

Як почистити підошву праски, щоб він був як новий

Свічка

Це швидкий і простий метод, який змусить підошву вашої праски сяяти.

Спочатку увімкніть праску і дайте їй повністю нагрітися. Переконайтеся, що підошва досить гаряча, але щоб її можна було помити. Потім вимкніть праску. Візьміть свічку і почніть водити нею розпеченою залізною пластиною. Корисно зробити це на старій ганчірці, щоб не забруднити поверхні. Потім проведіть праскою по старому рушнику, ніби ви гладили. Якщо бруд стійкий, можна використовувати абразивну губку. На завершення візьміть половинку лимона і протріть поверхню.

Оцет та вода

Цей трюк швидше та ефективніше очищає праску.

Візьміть миску і налийте воду та оцет у рівних частинах. Потім додайте 2 столові ложки дрібної солі та перемішайте. Змочіть м’яку губку, добре відіжміть її та обережно потріть підошву праски, поки бруд не зникне. Повністю видаліть свій натуральний мийний засіб, і ви помітите, що ваша праска стала чистою!

Попередження — Завжди вимикайте праску від мережі під час чищення та дотримуйтесь інструкцій виробника з догляду за праскою.

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