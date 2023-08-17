Ці продукти легко відмиють брудну підошву праски: ніякої хімії і тільки підручні засоби
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Ці поради допоможуть вам зберегти вашу праску як нову
Гладити не завжди легко, і часто це дуже втомлює. На жаль, нерідкі випадки, коли під час прасування підошва праски згоряє ! Це може статися через те, що на техніці залишаються частини синтетичного матеріалу або через надлишок мийного засобу.
У будь-якому випадку періодичне чищення праски необхідне, оскільки це допомагає підтримувати прилад у хорошому стані. Таким чином, ваш одяг завжди буде чистим і охайним, пише santeplus.
Як почистити підошву праски, щоб він був як новий
- Свічка
Це швидкий і простий метод, який змусить підошву вашої праски сяяти.
- Спочатку увімкніть праску і дайте їй повністю нагрітися. Переконайтеся, що підошва досить гаряча, але щоб її можна було помити.
- Потім вимкніть праску. Візьміть свічку і почніть водити нею розпеченою залізною пластиною. Корисно зробити це на старій ганчірці, щоб не забруднити поверхні.
- Потім проведіть праскою по старому рушнику, ніби ви гладили.
- Якщо бруд стійкий, можна використовувати абразивну губку. На завершення візьміть половинку лимона і протріть поверхню.
- Оцет та вода
Цей трюк швидше та ефективніше очищає праску.
- Візьміть миску і налийте воду та оцет у рівних частинах. Потім додайте 2 столові ложки дрібної солі та перемішайте.
- Змочіть м’яку губку, добре відіжміть її та обережно потріть підошву праски, поки бруд не зникне. Повністю видаліть свій натуральний мийний засіб, і ви помітите, що ваша праска стала чистою!
Попередження — Завжди вимикайте праску від мережі під час чищення та дотримуйтесь інструкцій виробника з догляду за праскою.
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