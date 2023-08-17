Як почистити біркенштоки: замшу, шкіру або тканину та пробкову підошву

Босоніжки та шльопанці біркеншток прослужать набагато довше, якщо їх правильно доглядати

Німецькі босоніжки Birkenstocks популярні у всьому світі. Навіть якщо думки щодо дизайну часом неоднозначні, більшість людей хвалить безперечний комфорт цього фантастичного взуття. Біркенштоки можуть прослужити протягом тривалого часу, якщо їх правильно доглядати.

Портал santeplus зазначає, що біркенштоки зі шкіри, замші або тканини зручні, оскільки ідеально лягають на ногу. Але вони неминуче забруднюються і втрачають блиск майже з першого дня носіння. Ви можете виправити це за допомогою декількох звичайних продуктів.

Як почистити біркенштоки — залежить від типу взуття

Кожне взуття вимагає особливого догляду:

Шкіряні босоніжки вимагають крему для взуття та відповідного кондиціонера.

Замшеві моделі необхідно регулярно чистити із делікатністю.

Тканинні босоніжки та пробкова підошва теж потребують особливої уваги.

Але незалежно від типу матеріалу, є ефективні рішення для ідеального очищення.

Як почистити біркенштоки замшеві

Використовуйте м’яку тканину з мікрофібри, щоб видалити пил і бруд із поверхні, і продовжіть чищення щіткою для замші. Якщо на замші є плями від їжі або бруду, легко протріть їх вологою губкою. Не докладайте надто великого зусилля, щоб не втерти їх глибше, тоді їх ще важче видалити. Перед подальшим очищенням дайте забрудненій ділянці повністю висохнути. Коли пляма висохне, ви можете потерти її гумкою для олівця, перш ніж чистити всю замшу.

Жирні плями на замші посипте крохмалем або дитячою присипкою, щоб увібралося масло. Залишіть присипку на плямі на 4 години, перш ніж чистити всю замшу. За необхідності повторіть операцію кілька разів, щоб увібрати все масло.

Корисно знати: якщо щось липке потрапило на босоніжки, уникайте безпосереднього використання хімічних засобів для видалення клею. Цей продукт може змінити колір замші. Щоб почистити взуття, помістіть кубик льоду в поліетиленовий пакет і покладіть його на пляму. Тупим ножем або краєм старої банківської карти зіскребіть затверділий клей. За потреби повторіть операцію. Після видалення твердих залишків використовуйте гумку, щоб видалити залишки бруду.

Як чистити шкіряні біркенштоки

Використовуйте м’яку, злегка вологу тканину, щоб очистити поверхню від пилу та бруду (по можливості після кожного використання). Щоб зберегти еластичність шкіри, використовуйте спеціальні засоби для шкіри, дотримуючись інструкцій виробника. Це буде особливо корисно, коли ваше взуття промокло під дощем.

Корисно знати: блиск лакованої шкіри можна відновити, протираючи взуття вологою ганчіркою. Якщо ви помітили, що шкіра дійсно потьмяніла, нанесіть трохи засобу для чищення на м’яку тканину, щоб повернути їй блиск.

Як чистити тканинні біркенштоки

Перед чищенням тканинного взуття використовуйте м’яку тканину або м’яку щітку, щоб видалити пил та поверхневий бруд. У невеликій мисці змішайте 400 мл теплої води та половину чайної ложки прального порошку. Злегка, не дуже сильно, змочіть тканину в розчині та обережно потріть забруднені ділянки.

Щоб видалити стійкі плями, скористайтеся засобом для виведення плям, обережно потріть це місце старою чистою зубною щіткою. Потім промийте, змочивши тканину у воді. Добре відіжміть і протріть всю тканинну частину взуття, щоб видалити залишки мила. Промокніть тканину паперовими рушниками, щоб видалити якнайбільше вологи. Висушіть взуття на повітрі, захищаючи від прямого сонячного світла.

Як почистити пробкову підошву Birkenstock

У маленькій мисці змішайте 200 мл теплої води, дві столові ложки білого оцту і половину чайної ложки прального порошку. Використовуйте стару зубну щітку або маленьку м’яку щітку, змочену в розчині, і обережно потріть по невеликих ділянках всю пробкову підошву.

Коли ви пройдетеся по всій підошві, очистіть всю пробкову частину змоченою у воді тканиною. Це видалить залишки мила. Потім дайте взуттю висохнути на повітрі, подалі від прямих сонячних променів та тепла.

Раніше ми розповідали про хитрість, яка поверне білизну улюбленим кросівкам. Таке взуття має тенденцію дуже швидко бруднитися, але є спосіб легко вирішити проблему.