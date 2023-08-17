Запах гару зникне дуже швидко: ось що потрібно зробити

Прості способи позбутися неприємного запаху у квартирі

Які б старання не докладалися під час приготування їжі, іноді трапляється так, що страви пригоряють. Вся кухня, а іноді навіть інші кімнати відразу наповнюються неприємним запахом гару. Цього неприємного аромату позбутися так само проблематично, як і просто запаху смаженого.

Позбутися запаху горілого без провітрювання не вдасться. Тому якнайшвидше відкрийте вікна і влаштуйте в кімнатах протяг. Потрібно відчинити вікна у всіх кімнатах, інакше ефекту не буде. Якщо це квартира-студія, доведеться відчинити вікно та двері.

Наступний крок — намочити та розкласти по кутах ганчірки або рушники. Мокра тканина добре вбирає запахи.

Якщо цих дій виявилося недостатньо і в кімнатах стоїть сильний запах гару, варто застосувати оцет. На плиту потрібно поставити ємність із водою, додати до неї оцет у розрахунку 3:1 і довести до кипіння. Після цього вогонь потрібно зробити мінімальним та дати оцтовому розчину випаровуватися щонайменше годину.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою оцту позбутися неприємного запаху в туалеті.