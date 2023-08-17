Чим натерти простирадла та подушки замість порошку: від жовтих плям не залишиться і сліду

Не поспішайте купувати дорогий відбілювач, адже випрати подушки та постільну білизну можна за допомогою підручного засобу

Згодом на подушках та простирадлах з’являються жовті плями, які навіть пральна машина може не брати. Тому варто скористатися ефективним лайфхаком.

Щоб жовті сліди зникли з подушок та простирадла, використовуйте підручний засіб – шампунь. Про це пише видання Express.

Так, подушки та постільна білизна забруднюються жиром, який виділяє наша шкіра, косметичними засобами, включаючи лосьйони, креми та олії для тіла. Піт і шкірне сало — ще одна причина появи плям на простирадлах і не тільки.

Щоб позбавитися жовтизни на подушках і простирадлах, рекомендується використовувати шампунь. Цей засіб спрацює як порошок. Що важливо, шампунь розщеплює шкірний жир, тому допоможе видалити сліди поту з постільних речей.

Для видалення плям вам потрібно нанести шампунь на забруднену ділянку і залишити її відмокати в теплій воді. Після цього потріть брудне місце, а потім слід випрати, як завжди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не всі подушки дозволено поміщати у пральну машину. Однак у цьому випадку ви також зможете освіжити виріб і очистити від будь-яких плям, лише скористайтеся дієвим лайфхаком.