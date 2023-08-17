Від цього запаху мухи відлітають за кілометри: фантастичний лайфхак

Впоратися з небажаними комахами можна без репелентів, а за допомогою одного підручного продукту

Всюдисущі мухи можуть завдавати маси незручностей у будинку, особливо активні ці комахи влітку. Пастки для мух не завжди спрацьовують, але є ще один ефективний засіб.

Незвичайний лайфхак допоможе позбутися мух, лише задійте запах, який ці паразити ненавидять. Про це пише Mirror.

Виявилося, що впоратися з мухами без магазинних репелентів допоможе продукт, який знайдеться на вашій кухні. Вищезгадані комахи відлітатимуть за кілометри від запаху популярної приправи — перцю.

Щоб відвадити мух, змішайте перець з невеликою кількістю води та розпорошіть розчин по всьому будинку. Приправа легко відлякає комах.

Додамо, що також мухи не люблять аромати м’яти (рослину можна розмістити на підвіконні) і свічки з цитронеллою (часто використовується для боротьби з непроханими комахами). Крім того, не забувайте належним чином утилізувати відходи, й тоді мухи залишаться без "ласощів".

Крім мух влітку домогосподарствам докучають інші комахи. Якщо вам потрібно позбавитися комарів, то зверніть увагу на три рослини, запах яких ці кровопивці терпіти не можуть.