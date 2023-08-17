Відмити сковороду, що пригоріла, - легко: є три простих хитрощі

Прості лайфхаки допоможуть легко впоратися із проблемою

Кожна господиня хоча б раз стикалася з проблемою пригорання їжі в каструлі чи сковороді. Щоб вирішити це, часто витрачається чимало часу. Однак є кілька дієвих лайфхаків, які допоможуть впоратися з пригоранням за лічені хвилини.

"Телеграф" розповідає, як легко і швидко прибрати нагар, використовуючи кошти, які є чи не кожен у будинку.

Спосіб із содою

Необхідно взяти соду та змішати її з невеликою кількістю звичайної води, до утворення пасти. Потім прокип’ятити протягом декількох хвилин, охолодити й протерти з цим розчином за допомогою губки або неабразивної щітки сковороду, що пригоріла, або каструлю.

Спосіб з оцтом

Для видалення нагару чудово допомагає білий оцет у поєднанні з харчовою содою. Необхідно налити в рівних пропорціях білий оцет, чисту воду та столову ложку соди. Після появи піни, сковороду чи каструлю слід поставити на плиту та 10 хвилин прокип’ятити. Після остигання потрібно протерти неабразивною щіткою поверхню, що пригоріла.

Спосіб з лимонною кислотою

Лимонна кислота відмінно видаляє нагар з каструлі або сковорідки, що пригоріла. Для цього необхідно насипати 2-3 столові ложки лимонної кислоти в посуд і запити окропом, потім залишити на 30 хвилин. Після цього слід протерти поверхню неабразивною щіткою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як швидко та легко відмити посуд від тіста. Цей спосіб займе лише 10 хвилин.