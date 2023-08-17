Тільки не гарячою водою: простий трюк допоможе за 30 хвилин видалити пляму від трави на одязі

Не поспішайте купувати дорогий засіб для виведення плям, все необхідне для прання знайдеться в будинку

Навіть після прання у пральній машині деякі плями на одязі залишаються. Не просто вивести сліди від трави, але один підручний продукт врятує ваші речі.

Замість магазинного засобу для виведення плям скористайтеся простим лайфхаком, щоб прибрати пляму від трави. Про це розповідає Mirror.

Влітку ризик появи плям від трави зростає. Під час прогулянок на свіжому повітрі ви можете ненавмисно забруднити ваші речі. Однак зелені сліди легко видалити, засіб для виведення плям не знадобиться.

Щоб відіпрати пляму від трави, приготуйте розчин для чищення. Для цього змішайте одну частину оцту з рівними частинами води. Покрийте рідиною забруднену ділянку, залиште вбиратися як мінімум на 30 хвилин (якщо пляма встигла вбратися, то часовий проміжок можна збільшити). Після цього потріть пляму і промийте прохолодною водою.

Варто додати, що гаряча вода — не помічник, якщо вам потрібно терміново видалити зелену пляму з речей. Нижча температура переважає при очищенні слідів трави, тоді як висока може дати зворотний ефект.

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