Консервну банку можна відкрити ложкою: геніальний лайфхак (відео)

Трюк із ложкою допоможе відкрити бляшанку без консервного ножа

Майже кожна господиня має в запасі кілька баночок з консервованим горошком, кукурудзою, рибою або тушонкою. А під час війни консерви загалом стали обов’язковим продуктом на кухні українців.

Може статися так, що відкривачки не буде під рукою, а консервну банку потрібно буде терміново відкрити. У такому випадку можна скористатися лайфхаком із ложкою, яким поділився один із блогерів у YouTube.

У відео чоловік наочно продемонстрував, як йому вдалося відкрити банку солодкої кукурудзи за допомогою звичайної ложки.

Консервну банку потрібно поставити на рівну та стійку поверхню. Міцно візьміться за металеву ложку. Частина пальців повинні лежати на держаку, тоді як інші — на лопасті ложки. Поставте ложку ближче до краю кришки туди, де зазвичай встає відкривачка.

З сильним натиском потріть ложкою туди-сюди по невеликій ділянці внутрішнього крайка банки. Через деякий час там утвориться отвір. Після цього вдавіть кінчик ложки. Направте його вгору і натискаючи на внутрішній край кришки, з силою переміщайте її по периметру кришки, поки ви зможете обережно відкрити кришку настільки, щоб вилити вміст.

При відкритті банки таким чином виходять дуже гострі та зазубрені краї, тому потрібно бути дуже обережним.

Раніше "Телеграф" розповідав, як без підручних засобів відкрити закручену банку.