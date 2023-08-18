Що нанести на тканину, якщо пролили червоне вино: простий трюк впорається краще за плямовивідник

Несподіваний косметичний засіб врятує річ від винних плям

Випрати одяг можна без дорогого засобу для виведення плям. Якщо видалити пляму від трави допоможе звичайний оцет, то впоратися зі слідами вина – незвичайний продукт із косметички.

Щоб вивести пляму від червоного вина, використовуйте лак для волосся. Про дієвий лайфхак розповідає Mirror.

Келих червоного вина може бути пролитий на ваш одяг, диван, килим або скатертину. Напій залишає помітний слід на тканині, але, на щастя, можна врятувати вироби.

Замість звичайного засобу для виведення плям спробуйте використовувати балончик з лаком для волосся. Як тільки ви пролили червоне вино, рясно розпорошите лак для волосся на пляму, залиште на кілька хвилин. Щоб видалити залишки, промокніть забруднену ділянку.

Маніпуляцію повторіть стільки разів, скільки потрібно. Після цього слід випрати річ на максимальній потужності пральної машини.

Крім того, ділянку, що постраждала від червоного вина, також можна якнайшвидше обдати содовою або газованою водою. Виявляється, бульбашки цих напоїв допомагають прибрати пляму з тканини.

Раніше "Телеграф" розповідав, як випрати подушки та простирадла, щоб не залишилося жовтих плям. А ще ми писали, за допомогою яких підручних засобів видалити шоколад, якщо він забруднив тканину.