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Зламаєте пральну машину: які предмети заборонено класти в барабан

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Користуйтеся пральною машиною правильно Новина оновлена 18 серпня 2023, 12:54
Користуйтеся пральною машиною правильно. Фото pexels.com

Варто знати про чотири речі, які ви повинні очищати вручну

Щоб пральна машина прослужила довше, важливо дотримуватися простих правил і не допускати небезпечних помилок. Не все дозволено класти в барабан, як би вас не приваблювала можливість автоматизованого очищення тих чи інших речей.

Варто знати про чотири предмети, які псують пральну машину. Про це розповідає Mirror.

Що не можна класти в пральну машину:

  • Взуття. Зіпсуєте як свої кросівки, так і пральну машину. Взуття втратить форму, а барабан може бути подряпаний.
  • Рюкзаки та сумки з металевими деталями. Такі предмети з великою ймовірністю зашкодять приладу.
  • М’які іграшки з батареєю та електричними компонентами. Автоматичне прання зіпсує речі, та й пральна машина постраждає.
  • Лежаки для домашніх тварин із пухким наповнювачем. Кульки піни або подрібнений пінопласт не слід поміщати в барабан. Наповнювач може злипатися, а залишки вовни та хутра вихованців засмічують фільтр і дренажну систему.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для продовження терміну служби пральної машини слід періодично очищати її. Позбутися цвілі всередині приладу допоможе дієвий лайфхак.

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#Прання #Пральна машина