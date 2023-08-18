Зламаєте пральну машину: які предмети заборонено класти в барабан

Варто знати про чотири речі, які ви повинні очищати вручну

Щоб пральна машина прослужила довше, важливо дотримуватися простих правил і не допускати небезпечних помилок. Не все дозволено класти в барабан, як би вас не приваблювала можливість автоматизованого очищення тих чи інших речей.

Варто знати про чотири предмети, які псують пральну машину. Про це розповідає Mirror.

Що не можна класти в пральну машину:

Взуття. Зіпсуєте як свої кросівки, так і пральну машину. Взуття втратить форму, а барабан може бути подряпаний.

Зіпсуєте як свої кросівки, так і пральну машину. Взуття втратить форму, а барабан може бути подряпаний. Рюкзаки та сумки з металевими деталями. Такі предмети з великою ймовірністю зашкодять приладу.

М’які іграшки з батареєю та електричними компонентами. Автоматичне прання зіпсує речі, та й пральна машина постраждає.

Автоматичне прання зіпсує речі, та й пральна машина постраждає. Лежаки для домашніх тварин із пухким наповнювачем. Кульки піни або подрібнений пінопласт не слід поміщати в барабан. Наповнювач може злипатися, а залишки вовни та хутра вихованців засмічують фільтр і дренажну систему.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для продовження терміну служби пральної машини слід періодично очищати її. Позбутися цвілі всередині приладу допоможе дієвий лайфхак.