Як прибрати іржу з будь-якої поверхні за допомогою цибулі: незвичайний трюк

Уникайте зайвих витрат і агресивних речовин — цибуля творить чудеса

Відомий тим, що надає смаку нашим стравам, цибуля — це приправа, у якої в рукаві є не одна хитрість. Мало хто знає про це, але цей овоч багато в чому полегшує повсякденне життя. А чи знаєте ви, що він ефективно бореться з іржею ?

При очищенні часто рекомендується вибирати природну альтернативу, щоб не пошкодити матеріали або поверхні надто абразивними продуктами. І саме за допомогою цибулі, наприклад, ви можете видалити плями іржі з будь-якої металевої поверхні, не пошкодивши її, пише santeplus.

Як цибуля може видалити іржу

Натріть іржавий предмет половинкою цибулини. Потім очистьте вологою губкою і повторно протріть серветкою з мікрофібри, щоб добре відполірувати. Використовуючи цей метод, ви позбавитеся небажаних плям іржі, не залишивши сліду.

А якщо раптом залишилися якісь непокірні плями, можна застосувати суміш солі з лимонним соком. Вилийте цей розчин прямо на іржаву ділянку і залиште на 30 хвилин. Після цього добре потріть предмет вологою губкою, потім висушіть серветкою з мікрофібри.

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