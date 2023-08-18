Чим побризкатися від комарів: ефективний натуральний засіб із приємним запахом

Цей інгредієнт для випічки чудово пахне та відлякує комарів, як чарівна магія

Традиційні хімічні репеленти різко пахнуть і можуть викликати різні подразнення та алергію. Але є природні рішення, які допоможуть вам насолоджуватися літнім вечором без комах.

Портал housedigest рекомендує використовувати як натуральний репелент один інгредієнт для випічки, який чудово пахне. Як відомо, серед іншого комарів приваблюють запахи, що виділяються людською шкірою. Якщо перебити їх іншим ароматом та замаскувати природні запахи тіла, це ускладнить для настирливих кровопивців пошук цілі.

Який запах відлякує комарів

Що допомагає від комарів, це ваніль — хоча вона може не забезпечити повний захист, безумовно, цей спосіб слід розглянути як природну альтернативу хімічним засобам. Вам знадобиться:

ванільний екстракт;

вода;

пульверизатор.

Рекомендується взяти чистий ванільний екстракт – штучні ароматизатори можуть не дати таких результатів. У невеликому флаконі з розпилювачем змішайте одну частину ванільного екстракту із двома частинами води. Щоб отримати сильніший розчин, ви можете змінити співвідношення, але не перестарайтеся.

Обережно струсіть пляшку, ретельно перемішавши вміст. Розпорошіть розчин на відкриті ділянки шкіри, уникаючи попадання в очі та рот. Як варіант — змочіть ватяний диск у суміші та протріть шкіру. Ви також можете трохи бризнути розчином на одяг.

Хоча цей трюк з ванільним екстрактом загалом безпечний для місцевого застосування, слід пам’ятати про обережність. Перед нанесенням розчину екстракту ванілі на велику ділянку шкіри проведіть тест на невеликій, щоб переконатися, що у вас немає побічних реакцій чи алергії.

Натуральні репеленти мають коротший термін дії порівняно з хімічними. Тому застосовуйте розчин екстракту ванілі щокілька годин, особливо якщо ви проводите багато часу на вулиці.

Раніше ми розповідали, як позбутися комарів у квартирі за допомогою одного підручного засобу. Натуральний продукт працюватиме не гірше за магазинні фумігатори, в основі яких — суцільна хімія.