Як очистити віконні ущільнювачі і позбутися всього бруду підручними засобами: все вже є на кухні

Обов’язково робіть все обережно

Коли ми миємо вікна в рамках звичайного прибирання будинку, ми часто не беремо до уваги шви і доріжки. Однак важливо не пропустити їх, оскільки вони накопичують пил та бруд. Щоб позбутися від забруднень, зробіть ставку на екологічні інгредієнти. А на які саме ми розповімо далі.

За допомогою одного простого трюку ви побачите, що чистка віконних ущільнювачів не така складна, як ви думаєте, пише santeplus. Вам знадобиться: пилосос, оцет, пульверизатор, використана зубна щітка, паперові рушники, сода та чиста тканина.

Як очистити віконні ущільнювачі

Перше, що потрібно зробити, це трохи пропилососити вікна, щоб позбавитися від сміття та пилу. Ви також можете використовувати щітку, щоб прибрати бруд, що застряг у кутах.

Далі, щоб видалити стійкі плями, що міцно в’їлися у віконні отвори, змочіть вологий рушник харчовою содою, а потім протріть області, уражені брудом. Залиште на кілька хвилин, а потім використовуйте іншу вологу тканину, щоб змити соду.

Якщо бруд та стійкі плями не зникли, переходьте до другого етапу. Розведіть пів склянки оцту в літрі води, і перелийте все в пульверизатор, а потім розпорошіть на проблемні місця. Протріть чистою губкою, залиште на кілька хвилин, потім промийте вологою тканиною. Потім озброїться використаною зубною щіткою, щоб прибрати бруд, що залишився, у важкодоступних кутах.

Не менш важливо приділити увагу і віконним рамам, які можуть забруднитися. Зазвичай тут достатньо мильної води та губки (але не кольорової, а білої, щоб барвник не пофарбував пластик). Якщо ж потрібно більше, то раніше "Телеграф" розповідав, як вибілити віконні рами.