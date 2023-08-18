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Як швидко охолодити авто у спеку: робочі методи

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Прохолодний салон комфортніший
Прохолодний салон комфортніший. Фото Pexels

Висока температура всередині автомобіля може значно збільшити ризик аварії

Поїздка в авто у спекотні дні може стати справжнім викликом для водія та пасажирів. Навіть припаркована в тіні машина розігрівається до неймовірної температури. Надмірна спека підвищує стомлюваність, знижує концентрацію та робить водіння ризикованим заняттям.

Тому важливо хоча б трохи остуджувати авто перед поїздкою. Ось як швидко охолодити салон авто, щоб безпечно та в комфорті дістатися місця призначення.

1. Провітріть салон. Прочиніть дві двері з боку, де дме вітер, а з протилежного опустіть бічне скло. Менше ніж за хвилину розпечене повітря вийде з машини.

2. Заведіть авто та увімкніть максимальне обдування, направивши повітря в салон. Це необхідно зробити одночасно з провітрюванням.

3. Починайте рух. По можливості потрібно проїхати з прочиненими вікнами кілька хвилин, поки все розпечене повітря остаточно не вивітриться з салону. Додатково можна облити скло з омивача. Це трохи остудить його і в салон менше поступатиме тепло.

4. Як тільки досягнете того, що температура в салоні буде нижчою, ніж зовні, можна підняти скло і перемикнути обдув на режим рециркуляції. Це допоможе заблокувати мінімізувати надходження гарячого повітря зовні. Через кілька хвилин можна ввімкнути кондиціонер із комфортною температурою.

5. Гаряче кермо і ручку КПП можна швидко охолодити, протерши їх змоченою у воді м’якою ганчіркою або вологими серветками без спирту.

Раніше "Телеграф" ділився порадами, як легко заснути у спеку.

Теги:
#Спека #Авто #Лайфхак