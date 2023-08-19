Скажіть цвілі прощавай: найкращі натуральні засоби для вирішення цієї проблеми

Позбутися цвілі можна залишити швидко і просто

Цвіль — це досить поширена і неймовірно неприємна проблема, яка зустрічається у багатьох будинках. Її суперечки розмножуються через вологість, і спекотна погода на вулиці лише посилює ситуацію. На щастя, є досить прості способи розв'язання цієї проблеми.

Є як мінімум три неймовірно дешеві та натуральні рішення, які допоможуть позбутися цвілі назавжди, пише Express. Напевно, всі потрібні інгредієнти вже є у вашому будинку.

Як очистити плісняву

Оцет

Оцет є поширеним засобом для чищення в побуті. Він може вбити більшість видів плісняви, включаючи чорну плісняву, і може безпечно використовуватись при очищенні. Налийте чашку оцту в пляшку і додайте двадцять крапель будь-якої ефірної олії. Розпиліть суміш на запліснілу поверхню і залиште на одну годину. Потім очистьте все водою та чистою ганчіркою.

Харчова сода

Харчова сода є універсальним засобом для чищення. Вона не тільки вбиває плісняву, але також поглинає вологу та допомагає запобігти її зростанню. Розведіть трохи харчової соди у воді, налийте все в розпилювач та обробіть уражені ділянки.

Перекис водню

Це натуральний розчин, що чистить, який не тільки вбиває бактерії, грибки і віруси, але і позбавляє цвілі. Однак для того, щоб він працював, він має бути тривідсотковою концентрацією. Обробіть ділянки з цвіллю препаратом, і потім промийте чистою водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що допоможуть із вогкістю та високим рівнем вологи в будинку особливі кімнатні рослини. Якщо розмістити ці квіти в кімнаті, вони запобігають цвілі.