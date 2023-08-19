Знищаться всі бактерії: названо "ідеальну" температуру для прання постільної білизни

Ваша постільна білизна прослужить вам трохи довше

Постільна білизна може накопичувати безліч мікробів, що відмерли клітин шкіри і пилових кліщів, тому важливо регулярно і ретельно чистити його. І щоб прання пройшло максимально ефективно, важливо дотримуватися деяких "правил" і ставити правильну температуру.

При пранні постільної білизни перше практичне правило — не перевантажувати пральну машину, пише видання Express. Простирадла повинні правильно циркулювати, і інший одяг може перешкодити їх ефективному прибиранню.

А для знищення мікробів бажано прати постільну білизну за високих температур. Однак і тут потрібно бути обережними, щоб не пошкодити простирадла. Зазвичай достатньо виставити близько 30 чи 40 градусів. Проте, періодично варто вибирати прання при температурі 60°C. Це допоможе тримати бактерії та пилових кліщів "у страху".

Також експерти радять уникати кондиціонерів для білизни під час прання постільної, тому що вони можуть зробити волокна ламкими. А також варто вибирати звичайний цикл прання, оскільки інтенсивний цикл може призвести до надмірного заплутування та утворення складок.

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