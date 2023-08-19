Чим замінити серветки-пастки для кольору: речі, що полиняли, більше не будуть проблемою

Дорогі серветки проти фарбування речей під час прання можна замінити саморобними

Навіть у разі вибору правильної програми для прання буває так, що речі линяють. Мало того що річ втрачає свій вигляд, так ще й барвник фарбує інші речі. Є кілька способів зберегти колір речей. Серед них — спеціальні серветки. Вони збирають він весь барвник, який вимивається з тканини.

Тобто якщо якась річ линяє, решта білизни не фарбується завдяки цьому винаходу. Але у використанні таких серветок є недолік – вони дорого коштують.

Хитрі господині вигадали, чим замінити серветки-пастки кольору та врятувати речі від непотрібного фарбування.

Як зробити серветки для прання кольорових речей

Треба взяти щільну лляну або бавовняну тканину і розрізати її на клапті довжиною приблизно по 30 см. Після цього у чисту сковороду насипати 5 столових ложок харчової соди та потримати на вогні 20 хвилин.

Потім у глибоку миску слід налити склянку води та додати туди прогріту соду.

Коли порошок повністю розчиниться, в отриманому розчині потрібно змочити нарізані серветки та залишити там на 40 хвилин.

Через деякий час серветки потрібно дістати та висушити. Після цього вони будуть готові до використання у пральній машині. Таку серветку потрібно класти в барабан пральної машини разом із речами, щоби вони не пофарбувалися.

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