Не тільки для зняття макіяжу: міцелярній воді знайшли цікаве застосування

Міцелярна вода може стати в нагоді в побуті

Міцелярна вода є практично у кожної жінки, яка користується косметикою. Завдяки цьому засобу можна легко видалити макіяж і не відчувати дискомфорт на шкірі, який буває після звичайного мила. При цьому міцелярна вода може бути дуже корисною не тільки для шкіри.

Як використовувати міцелярну воду

Видалення парфуму. Парфуми не дуже легко змити звичайною водою. Якщо ви переборщили з кількістю духів, змочіть ватяний диск міцелярною водою та потріть ділянки шкіри, куди наносили аромат. Запах зникне.

Виведення плям на одязі. Здебільшого косметика містить олії, які важко вивести звичайним пральним порошком. Щоб вивести пляму від косметики з одягу, потрібно промокнути її змоченим у міцелярній воді ватним диском. Від свіжого забруднення не залишиться й сліду. Якщо пляма стара, то потрібно налити міцелярну воду прямо на неї та трохи потерти. Після цього річ треба замочити в мильній воді та випрати як завжди.

Очищення білих кросівок. Власники білого взуття знають, як важко утримувати його в чистоті. Допоможе із цим міцелярна вода. Насамперед потрібно очистити взуття від пилу за допомогою щітки, а потім протерти забруднення змоченим у міцелярній воді ватним диском. Після цього взуття потрібно висушити. За потреби обробку повторити.

Цей метод підходить лише для шкіряного взуття. У жодному разі не обробляйте замшеве взуття міцелярною водою.

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