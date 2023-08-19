Саморобний спрей "вб’є" будь-яку плісняву: все необхідне є у вас вдома

Впоратися з грибком можна без дорогих магазинних хімікатів

Цвіль – часта проблема домогосподарств. Особливо активний грибок у ванній кімнаті, адже підвищений рівень вологості та вогкість – найкращі умови для його розвитку.

Щоб прибрати цвіль, скористайтесь саморобним розчином. Про дієвий лайфхак повідомляє Mirror.

У ванній кімнаті пліснява може покривати плитку на підлозі та стінах, ущільнювач у пральній машині й сантехніку. Впоратися з проблемою можна без агресивної "хімії". Два ключові компоненти для приготування ефективного засобу знайдуться у вас вдома, адже йдеться про оцет і харчову соду.

Якщо грибок тільки з’явився, то рекомендується розпорошити оцет на поверхню, залишити на пару годин і потім змити чистою водою. У випадку з "чорною пліснявою" знадобиться "підкріплення". Усього лише приготуйте пастоподібну масу з оцту та харчової соди.

Саморобна суміш здатна впоратися зі стійкою пліснявою у ванній кімнаті чи інших приміщеннях вашого житла. Не забувайте обробляти важкодоступні місця, які дуже "любить" грибок. Це можуть бути будь-які кути, краї та приховані поверхні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пліснява часто з’являється на силіконовому герметику у ванній. Але за допомогою дієвого трюку вдасться повернути чистоту та гігієнічність.