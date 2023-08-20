Як зробити жорсткий матрац м’якшим: 6 кроків до комфортного сну

Що зробити, щоб матрац став м’якшим

Придбання нового матраца не завжди є простим завданням. За описом онлайн жорсткість не відчуєш, а при покупці в магазині ви лежите на ньому лише кілька секунд. Тому важко визначити, як ваше тіло відреагує на те, що ви спали на ньому кілька годин поспіль. Якщо у вас занадто жорсткий матрац, це може погіршити якість вашого сну, а зараз і так важко заснути через спеку.

Портал housedigest дав кілька порад, як вирішити цю проблему без покупки нового матраца. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете відчути себе відпочившим після сну.

Що робити, якщо матрац виявився надто жорстким

Проходьте по ньому кілька хвилин на день

Щодня ходіть вперед і назад матрацом. Дія вашої ваги допоможе пом’якшити будь-яку піну високої щільності. Якщо вам самому незручно ходити матрацом, попросіть дітей, своїх чи друзів — для них це буде веселим завданням. Також ви можете покласти кілька важких коробок на місця, де спите.

Інвестуйте в наматрацник

Наматрацники часто виготовляються з піни з ефектом пам’яті, пуху чи інших м’яких матеріалів. Купуючи наматрацник, зверніть увагу, що вони не однакові. Матеріал топера буде впливати на відчуття та рівень підтримки, який він надає. Піна з ефектом пам’яті або пух буде найкращим вибором для м’якості, тоді як латексний матрац зробить ліжко більш пружним та жорстким.

Зробіть свою спальню теплішою

Можливо, ви купили матрац кілька місяців тому і відчували, що він гарний, а тепер він став жорсткішим. М’якість матраца з піни з ефектом пам’яті може змінюватись залежно від температури в кімнаті. Поліуретан, який використовується для виготовлення, реагує на тепло тіла разом із температурою навколишнього середовища. Якщо в кімнаті холодно, матрац буде жорсткішим, ніж коли в кімнаті спекотно.

Змініть ламелі

Зміна рами ліжка – ще один варіант, який може допомогти зробити ваш матрац м’якшим. Тип ламелей, що підтримують матрац, відіграє велику роль. Суцільні планки роблять матрац жорсткішим, оскільки вони не згинаються, коли ви на них лягаєте.

Переверніть матрац

Якщо ви спали на одному місці протягом кількох місяців або років, піна та інші матеріали могли ущільнитись від ваги вашого тіла. Деякі матраци пропонують два різні рівні жорсткості на різних сторонах. Якщо ви придбали одну з цих моделей, можливо, що ви спали на більш твердій стороні.

Але перш ніж перевертати матрац, перевірте його модель. Багато матраців не призначені для перевертання – у їх конструкції різні компоненти укладаються шарами. Якщо ви перевернете ці матраци, ви в кінцевому підсумку спатимете на основі, яка, швидше за все, здасться ще жорсткішою, ніж верхня.

Додайте простирадло або ковдру з підігрівом

Як ми пояснювали вище, міцність піни з пам’яттю може коливатися залежно від температури навколо неї. Тепло, що виділяється електричною ковдрою, розігріє поліуретан і змусить його розм’якшитися. Цієї різниці може бути достатньо, щоб вам було комфортніше, коли ви засинаєте. Однак, перш ніж спробувати це зі своїм матрацом, ви повинні ознайомитися з рекомендаціями виробника. Деякі рекомендують не використовувати електричні ковдри весь час, оскільки вони можуть пошкодити матеріал піни з пам’яттю.

Раніше ми розповідали, чи можна спати в одному ліжку з кішкою. Кішки — це все ж таки тварини з іншим імунітетом і фізіологічними особливостями, що може нашкодити господареві.