Як і чим прибрати пташиний послід з машини: цей метод збереже покриття

Пташиний послід містить їдкі кислоти, які можуть пошкодити фарбу автомобіля, тому важливо діяти швидко

Водії добре знають, що не варто залишати автомобіль під деревами та проводами, тому що у такому разі транспортний засіб стає "мішенню" для птахів. Але не завжди вдається створити ідеальні умови для паркування та на кузові виявляються пташині екскременти. Якщо максимально швидко не позбавитися їх, згодом доведеться викласти круглу суму на відновлення покриття.

Особливо актуальна проблема, коли під впливом високих температур фарба нагрівається і розширюється, а вночі остигає і будь-який бруд, що прилип до неї, глибоко в’їдається в покриття.

Тому важливо розібратися, як правильно прибирати пташиний послід не завдаючи шкоди покриттю та які засоби для цього використовувати.

Як очистити авто від пташиного посліду

Способи прибирання пташиного посліду відрізняються в залежності від того, скільки годин пройшло з моменту НП. Якщо діяти практично миттєво, то забруднення можна позбутися за допомогою води.

Якщо послід потрапив на машину досить давно, треба діяти інакше. Чиста вода не допоможе. Тому потрібно приготувати спеціальний розчин.

Як радить Elespanol, у літрі теплої води потрібно розчинити столову ложку харчової соди. Потім потрібно просочити розчином губку або м’яку тканину і покласти на послід, щоб розм’якшити його. Через 2-5 хвилин круговими рухами необхідно витерти забруднення.

У такий спосіб можна позбутися забруднення і не пошкодити покриття кузова.

Щоб захистити покриття авто від їдких забруднень, рекомендують час від часу наносити на кузов захисне воскове покриття.

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