Як красиво скласти серветки на святковий стіл: покрокова інструкція (інфографіка)

Розповідаємо, як цікаво скласти тканинні серветки для сервірування столу

Приводів для святкування, навіть незважаючи на те, що йде 543-й день війни Росії проти України, завжди вистачає. Ми продовжуємо жити, відзначаємо дні народження, різні ювілеї, успішні випуски, народження дитини та інші події.

Зазвичай ми зустрічаємося з близькими людьми за накритим столом, насолоджуємося смачною їжею і ділимося своїми радощами. Портал Harmony поділився практичною порадою, як скласти серветки на тарілку, щоб створити святковий настрій.

Як гарно скласти серветки на стіл

Щоб ваш стіл був оформлений святково та радував око, доки не зібралися всі гості, його потрібно прикрасити. Одним із способів урізноманітнити сервірування та надати столу урочистого вигляду — це розкласти на тарілки тканинні серветки, складені певним чином.

Існує безліч варіантів, як красиво скласти серветки. Сьогодні ми пропонуємо вам два способи з них. Перший називається "Міні-підставка для трав". Згорнувши серветки таким чином, ви зможете вставити в них невеликі бутоньєрки або пару гілочок лаванди, м’яти та інших трав.

Другий варіант називається "Великий лист". Згорнуту таким чином серветку можна легко розгорнути та укласти на коліна для захисту нарядів від плям. З покроковою інструкцією, як красиво скласти серветки для сервірування столу, та ілюстраціями до неї ви можете ознайомитись на інфографіці. Якщо ви захочете скріпити краї, використовуйте лише спеціальний клей для тканини.

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