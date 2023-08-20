На цей засіб не витратите жодної копійки: як позбутися білого нальоту у ванній

Сантехніка буде чистішою за чисте

Ванна, як ніяка інша кімната, постійно потребує ретельного прибирання. На кахельній плитці, змішувачах і душовій лійці постійно виникає білий наліт. Якщо вчасно зайнятися його усуненням, можна обійтися без покупної хімії.

Для прибирання поверхонь у ванній кімнаті часто використовується суміш соди, оцту та інших компонентів. Але насправді можна не витрачати час на змішування миючого засобу, а використовувати готовий розчин з натуральним складом.

Чим видалити білий наліт у ванній

Для видалення вапняних відкладень на кахлі та сантехніці у ванній використовують воду, яка залишається після приготування картоплі у мундирі. Відвар потрібно остудити до кімнатної температури, потім змочити в ньому ганчірку і протерти всі поверхні у ванній кімнаті, на яких утворився білий наліт. Дайте засобу подіяти та через 5 хвилин змивайте холодною водою.

Зручність використання картопляного бульйону полягає не тільки в економії, а й у тому, що для наступного прибирання його не потрібно буде готувати заново. Достатньо злити залишки відвару в пляшку з пульверизатором і поставити на зберігання холодильник.

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