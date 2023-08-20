Що потрібно нанести на річ, якщо пролили чай чи каву: чотири хитрі трюки

Не поспішайте додавати відбілювач, є ефективніший спосіб врятувати річ від кавово-чайних плям

Засоби для виведення плям не завжди справляються із забрудненими речами. Часто одяг страждає від пролитих напоїв – чаю та кави – але є прості методи очищення речей.

Щоб видалити пляму від кави або чаю, скористайтеся незвичайними лайфхаками. Врятувати річ можна за допомогою підручних засобів, пише Mirror.

Так, гарячий чай, як і кава, можуть зафарбовувати волокна тканини. Якщо одразу не обробити забруднену ділянку одягу, то річ може бути зіпсована. На щастя, відіпрати каву і чай можна без засобів для виведення плям.

Що нанести на річ, якщо на них пролили чай чи каву? Щоб видалити коричневий наліт, промийте пляму холодною водою, а потім потріть зубною пастою. Після цього просто слід випрати виріб, як завжди.

Другий метод передбачає застосування засобу для миття посуду. Нанесіть рідину на пляму, дайте вбратися, залишивши не менше ніж на годину. Важливий нюанс: не дайте плямі висохнути. Якщо забруднена ділянка тканини залишатиметься вологою, то лайфхак з мийним точно спрацює.

У випадку з більш стійкими плямами спробуйте два інші трюки. Один з варіантів нанести на сліди кави або чаю суміш білого вина та оцту, другий — пасту з розпушувача (харчової соди) й води. Втирайте засоби в пляму, доки вона не зникне. Після не забудьте випрати річ повністю або хоча б обполоснути чистою водою.

Раніше "Телеграф" ділився лайфхаками з видалення плям від трави на одязі. А ще ми писали, які засоби врятують речі від слідів червоного вина.