Вже за кілька годин у будинку не буде жодної мухи: фантастичний лайфхак

Впоратися з небажаними комахами можна без магазинних репелентів, якщо ви спробуєте один цікавий трюк

Влітку проблема комах у житлі загострюється. Поки вікна та двері відкриті для провітрювання, в будинок проникають мухи, але їх легко позбутися.

Щоб відвадити всіх мух, скористайтеся фантастичним лайфхаком. Для саморобної пастки знадобляться лише натуральні інгредієнти.

Так, про ефективний трюк проти мух у будинку розповідає користувач @lottiedalziel в TikTok. У ролику він показує, що з усюдисущими комахами можна впоратися без магазинних репелентів.

Виявилося, що цитрусова олія – натуральний засіб від мух. Лише розрізавши лимон навпіл і посипавши його гвоздикою (ще один запах, який ненавидять небажані гості в будинку), ви захистите своє житло від шкідників-комах.

Як позбутися мух у будинку:

Розріжте лимон навпіл.

Помістіть половинки цитрусу на блюдце, посипьте зверху гвоздикою.

Винесіть "пастку" у веранду.

Запевняємо, що більшість мух зникають протягом години-двох після того, як ви виконаєте цей цитрусовий трюк. Важливо, що всі інгредієнти є доступними, а агресивні хімікати застосовувати не доведеться.

Раніше "Телеграф" розповідав, який ще запах ненавидять мухи. Один підручний продукт миттєво вирішить проблему з крилатими у ваших кімнатах.