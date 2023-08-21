Отримати пухнасті та свіжі рушники, як у готелі – простіше простого: вам потрібен один бюджетний засіб

Рушники слід прати при температурі від 30°C до 40°C

Згодом домашні рушники втрачають свою м’якість і пухнастість, і стають набагато жорсткішими, після чого їх досить неприємно використовувати при виході з душу або ванни. На щастя, є хитрість, якою до речі часто користуються в готелях, щоб повернути рушникам їхній первозданний вигляд.

Виявляється, ключем до отримання "готельних" рушників, які будуть супер пухнастими і свіжими, є лише один популярний і остаточно бюджетний засіб — оцет. Про це повідомляє видання Express.

Як повернути рушникам м’якість

Звичайний оцет чудово пом’якшує рушники, а також допомагає позбавитися будь-яких запахів, які можуть накопичуватися на домашніх речах. Не варто використовувати засіб щоразу під час прання рушників, достатньо робити це раз на місяць, додаючи в пральну машинку чашку оцту при температурі від 30°C до 40°C.

Також, щоб досягти м’яких і пухнастих рушників будинку, зверніть увагу на те, скільки речей ви кладете в пральну машину. Якщо завантаження занадто повне, це може призвести до того, що банні рушники не пахнуть свіжістю.

Крім цього, бажано давати рушникам висохнути на повітрі для "свіжого запаху білизни", якщо погода хороша.

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