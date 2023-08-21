Навіщо спіраль та петелька на шампурах: відповідь багатьох здивує

Петелька на рукоятці та спіраль на шампурах несуть важливу функцію

У приготуванні смачного шашлику важливо не тільки те, який маринад обрано для м’яса, але і сам процес приготування. Для смаження м’яса на мангалі зазвичай застосовуються шампури. Вони обов’язково закручені з одного боку та мають петельку. Виявляється, і петелька, і спіраль зроблені на шампурах не просто так, а мають важливе призначення.

Навіщо спіраль на шампурах

Завдяки спіралі шампур можна повернути та залишити на стінці мангала під будь-яким кутом. Це допомагає поступово просмажити м’ясо абсолютно з усіх боків.

Через спіраль шампур легко повертати однією рукою без додаткових інструментів чи зусиль.

Крім того, спіраль, якщо вона розташована правильно, не дає держаку шампура швидко нагріватися. Але для цього завив має бути разтошований в 5-7 сантиметрах від кільця.

Навіщо петелька на шампурах

Ручка шампурів класичної форми має форму петельки. Зроблено це не лише для того, щоб їх можна було підвішувати. Петелька допомагає зняти готове м’ясо із шампура без використання додаткових приладів та не обпалити пальці. Для цього потрібно надягти петельку на шампур з готовим шашликом з боку ручки та опустити вниз, штовхаючи м’ясо в тарілку.

Як знімати шашлик за допомогою петельки на ручці

Раніше "Телеграф" попереджав про помилки у приготуванні шашлику, яких припускаються навіть кулінари.