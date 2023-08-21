Що зробити, щоб холодильник не смердів: 5 ароматних порад

Є кілька простих продуктів, які допоможуть запобігти появі неприємного запаху

Ви збираєтеся поїхати у відпустку і хочете уникнути розчарувань та несподіванок, коли повернетесь додому? Перед від’їздом потрібно не лише зібрати речі, а й щось зробити з телефоном. Але перш за все, не зіпсуйте задоволення від подорожі, виявивши після повернення, що ваш будинок неприємно пахне. Ви можете використовувати ці способи і у звичайний час.

Портал santeplus рекомендує — перед тим як вийти з дому, подивіться на свою їжу. Можливо, диявол ховається у вашому холодильнику!

Що робити, щоб у холодильнику не було запаху

Перед від’їздом бажано перевірити термін придатності та стан продуктів у холодильнику. Це позбавить вас від безладдя і запобігає появі неприємних запахів у холодильнику.

Ось кілька інгредієнтів, які ви можете поставити в холодильник перед виїздом, щоб уникнути появи неприємного запаху:

мило;

сода;

оцет;

кавова гуща;

цитрусовий сік.

Одним із рекомендованих інгредієнтів для зберігання в холодильнику є мило. Цей продукт здатний не тільки запобігти утворенню неприємних запахів, але й створить приємний аромат. Наріжте або натріть мильну стружку і помістіть в чашку або блюдце і помістіть в холодильник.

На додаток до мила ви можете використовувати харчову соду, яка є гарним союзником для усунення неприємного запаху з холодильника. Заповніть чашку або склянку содою. Також можна додати 2 краплі ефірної олії для приємного аромату. Продукт має чудову здатність поглинати запахи.

Як і харчова сода, білий оцет, цей екологічно чистий та натуральний продукт, поглинає навіть найстійкіші запахи. Поставте наповнену оцтом чашку холодильник. Також продукт чудово підходить для ретельного очищення холодильника.

Кавова гуща – цей прийом використовується рідше, але він є ефективним дезодорантом для усунення неприємних запахів із холодильника. Все, що потрібно зробити, це наповнити блюдце або чашку сухою кавовою гущею та помістити на полицю.

Серед найкращих засобів проти запаху також пропонується сік цитрусових. Він ідеально підходить для ароматизації — процідіть сік лимона або великого апельсина і налийте в склянку або чашку, потім поставте в холодильник у місці, де він не розіллється.

Раніше ми розповідали, як зберегти диню в холодильнику. Термін зберігання баштанних культур у розрізаному вигляді невеликий, але його можна легко збільшити.