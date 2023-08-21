Як зробити слайм без клею: три лізуни, як з магазину

Після висихання текстура лізуну з клею стає неймовірно липкою і сліди важко відчистити

Якщо у вас вдома є дитина, ви знайомі з останнім трендом ігор на кухні – із так званим "лизуном". Щоправда, після них може знадобитися гарне прибирання, і не зайвим буде знати, як відмити кухонну стільницю підручними засобами. Натомість ця кумедна субстанція дозволяє добре повеселитися та знімає напругу.

Портал santeplus розповідає, як зробити слайм у домашніх умовах. Ознайомтеся з трьома рецептами, щоб разом із дітьми зайнятися цією творчістю.

Як зробити слайм — покрокова інструкція

Найпоширенішим різновидом є, мабуть, слайм із клею та тетраборату натрію (інша назва — бура, цей мінерал використовується в хімічній та косметичній промисловості). Незважаючи на те, що ці інгредієнти ефективні, деякі все ж таки воліють уникати їх через потенційну шкоду для здоров’я.

Як зробити слайм без тетраборату та клею, використовуючи альтернативні способи:

Рецепт 1. Зубна паста та сода

Вам знадобиться 1/3 склянки харчової соди та 3 тюбики зубної пасти (приблизно 1 склянка). Видавіть зубну пасту в миску та додайте соду. Добре розмішайте, поки суміш не перестане сильно липнути. Якщо лизун продовжує залишатися надто липким, додайте ще трохи соди. Коли вдасться розтягнути слайм, щоб він не прилипав до пальців, він готовий! Не рекомендується давати надлишок соди, щоб лизун не перетворився на пластилін для ліплення.

Рецепт 2. Кукурудзяний крохмаль та вода

Змішайте в мисці кукурудзяний крохмаль та воду. Консистенція отриманої суміші має бути густою, як збиті вершки, і тягучою як мед. Орієнтовне співвідношення становить 2 склянки кукурудзяного крохмалю на одну чашку води. Для більш твердої текстури додайте більше кукурудзяного крохмалю.

Рецепт 3. Як зробити слайм із води та мила

Для цього рецепту потрібно 0,5 склянки шампуню-гелю густої консистенції, 1 склянка кукурудзяного крохмалю та від 1/4 до 1/3 склянки води. У миску налийте шампунь, додайте кукурудзяний крохмаль і перемішайте до одержання густої однорідної пасти. Помішуючи, додайте 2 столові ложки води. Вимішуйте руками та розтягуйте суміш, поки вона не стане еластичною.

Поради:

Для густішої суміші вибирайте густий шампунь. Для цього рецепту ідеально підійдуть недорогі шампуні, особливо 3 в 1. Перш ніж всипати в миску кукурудзяний крохмаль, додайте в основу 2-3 краплі харчового барвника на ваш вибір, щоб лизун вийшов кольоровий. Будьте обережні з кількістю води, додавайте потроху, щоб ваш лизун не став занадто рідким. Зберігайте отриману суміш у герметичному контейнері.

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