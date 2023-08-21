У пилових кліщів і мікробів не залишиться шансу: при якій температурі прати постільну білизну

Перед пранням простирадла і не тільки варто поглянути на бирку

Постільну білизну рекомендується міняти кожні один-два тижні. Але важливо не тільки це, а й очищення простирадл, наволочок, підковдр. За правильної температури ви точно знищите пилових кліщів та мікробів.

Ідеальна температура для прання постільної білизни – 60 градусів. Про це йдеться у матеріалі Express.

Так, постільні комплекти накопичують безліч бактерій, відмерлих клітин шкіри та пилових кліщів. Саме чищення впорається з перерахованим вище, забезпечивши вам гігієну.

За якої температури потрібно прати постільну білизну? Мікроби знищить висока температура, проте надмірне тепло здатне пошкодити тканину. На бирках з догляду (обов’язково вивчайте її перед пранням) найчастіше рекомендують встановлювати температурний режим на рівні 30-40 градусів. Однак якщо йдеться про бавовняні простирадла, то ідеальна температура – 60 градусів.

Крім того, при пранні простирадл та іншого важливо не перевантажувати пральну машину. Вироби прополощуться лише тоді, коли зможуть вільно циркулювати всередині барабана.

До речі, додавати в машинку інші речі разом з постільною білизною не варто, щоб уникнути зачіпок та розривів. За допомогою цих простих правил ви гарантовано очистите ваші простирадла, наволочки, підковдри.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не менш важливо стежити за температурою при пранні рушників. Невеликий трюк допоможе зберегти їх свіжими та пухнастими.