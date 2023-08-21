Навіщо наливати сік у пральну машину: натуральна альтернатива кондиціонеру для білизни

Цей лайфхак допоможе покращити запах білизни без кондиціонера

Відправляючи речі в барабан пральної машини завжди хочеться, щоб одяг мав приємний аромат після закінчення прання. Для надання свіжого аромату, крім прального порошку, часто використовуються кондиціонери. Але перш за все потрібно дбати про чистоту пральної машинки. Тоді й кондиціонер використовувати не доведеться.

Іноді пральні машини видають неприємний запах через тривале використання та бруд, який може накопичуватися всередині техніки та на перший погляд бути непомітним. Крім того, причиною неприємного запаху можуть бути миючі засоби, які накопичуються усередині пральної машини. Один зі способів позбутися цієї проблеми – використовувати фруктовий сік, пише elespanol.

Як почистити пральну машину за допомогою соку

Рекомендується змішати сік двох лимонів, половину склянки винного оцту та залити у контейнер пральної машини на дві години. Після цього необхідно промити ящик та висушити. За допомогою цієї хитрості можна позбутися неприємного запаху й білизна після прання буде дійсно свіжою та ароматною.

Крім того, ця суміш працює як натуральний антибактеріальний і дезодоруючий засіб.

Як альтернативу рекомендується використовувати літр лимонного соку з парою столових ложок дрібної солі.

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