Фантастичний трюк швидко очистить душ і ванну від плісняви: як приготувати "чарівну" суміш

Не поспішайте витрачатися на агресивну хімію, є потужніший засіб для очищення плісняви

У ванній кімнаті часто поширюється пліснява, з якою не завжди справляється побутова хімія. Для виготовлення потужного очищувача потрібні тільки підручні компоненти.

Щоб позбавитися цвілі в душі, скористайтеся саморобним засобом. Про фантастичний трюк розповідає видання The Sun.

Так, простий лайфхак допоможе без клопоту прибрати цвіль у ванній кімнаті, включаючи міжплиткові шви та сантехніку. Щоб приготувати дієвий розчин, змішайте три інгредієнти: дві столові ложки засобу для миття посуду, перекис водню та 20 крапель олії чайного дерева.

Додайте суміш на щітку і потріть поверхню, що постраждала від грибка. Перш ніж змити чистою водою, залиште "чарівний" засіб на 15 хвилин.

Перекис водню допоможе прибрати навіть найбільш стійку плісняву, а заразом відбілить поверхню краще за будь-який магазинний відбілювач. У той час як олія чайного дерева вбиває спори грибка і запобігає їх повторній появі, до того ж, надасть приємного запаху в кімнаті.

Як писав "Телеграф", пліснява може покривати навіть одяг. За допомогою простих методів ви зможете вирішити проблему та врятувати речі від грибка.