Як позбавитися від дрібних мошок на кухні: найпростіший спосіб

Впоратися з надокучливими комахами досить просто

Рій дрібних мошок, що з’явилися з нізвідки в кухні — проблема, з якою стикався кожен. Самі по собі дорослі особини цих комах не становлять небезпеки, але їх личинки не дуже нешкідливі.

Боротьбу з мошками треба розпочинати негайно, як тільки їх побачили у своїй оселі. "Телеграф" розповість, як це зробити ефективно.

Як позбавитися від мошок на кухні

Боротьбу з цими дрібними комахами треба розпочати з пошуку місця, де оселилися мошки. Зазвичай їх приваблюють неприємні запахи, перестиглі фрукти і їжа, що залежалася. Намагайтеся не залишати фрукти, овочі та інші продукти на столі.

Ще одним осередком появи дрібних шкідників можуть бути старі губки, ганчірки та інші інструменти для прибирання. Намагайтеся добре вимивати їх після використання та частіше міняти на нові.

Дрібні мошки часто заводяться у горщиках кімнатних рослин. У такому разі допоможе тільки повна зміна ґрунту заражених рослин та дезінфікування горщиків.

Як зробити пастку від мошок

Боротися з дрібними мошками на кухні можна за допомогою спеціальної пастки. Вона чудово допоможе, якщо так і не вдалося виявити місце, де завелися комахи.

Вам знадобляться:

пластиковий стаканчик;

харчова плівка;

зубочистка;

будь-який фрукт.

На дно стакана потрібно покласти шматочок стиглого фрукта. Ємність накрити пластиковою плівкою та зробити в ній кілька отворів зубочисткою. Пастку потрібно залишити на столі на кухні або біля раковини.

Через деякий час мошки почнуть проникати у пастку, щоб поласувати фруктом, але вибратися назад вже не зможуть. Як тільки комахи будуть спіймані, склянку можна винести у сміттєвий бак на вулиці.

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