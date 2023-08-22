Як відрізнити справжній мед від підробленого: дев'ять головних ознак

Тільки натуральний мед має безліч корисних для здоров’я властивостей

Мед виробляється бджолами з нектару квітів і є не тільки солодким смаколиком, а й цінним джерелом поживних речовин. Ще завдяки бджолам можна вирішити проблеми зі сном — для цього можна випробувати такий спосіб, як вуликотерпія на Полтавщині.

Як зазначає Styler, українці із задоволенням запасаються медом на зиму. Цим користуються недобросовісні торговці, які навчилися підробляти натуральний продукт.

Як визначити, чи є в меді цукор, чи ні

Якщо ви вже купили продукт, для вас порада, як перевірити мед на цукор вдома. Для цього опустіть у нього шматочок хліба, що зачерствів. Потримайте його там близько 10 хвилин. Хліб розм’якне, якщо у меді є цукровий сироп.

Інші способи, як перевірити мед на справжність:

Капніть у розчин меду з водою трохи йоду. Якщо в ньому є борошно чи крохмаль, розчин посиніє.

Розведіть мед у воді. Якщо продукт має домішки, вони спливуть на поверхню або осядуть на дні ємності.

Як перевірити мед на папері — просто нанесіть на нього трохи продукту. Якщо від меду залишаються вологі плями, він розбавлений.

Також можна піднести до меду запалений сірник. Натуральний мед розплавиться і зашипить не відразу.

Як визначити, натуральний мед чи ні, ще біля прилавка

Зрозуміти, що мед натуральний, можна за такими ознаками:

мед викликає легке першіння у горлі;

тягнеться цівкою та утворює невелику гірку на поверхні, яка не одразу розсмоктується;

при переливанні не лягає шарами.

Як перевірити мед на руці – для цього розітріть його між пальцями. Натуральний мед при розтиранні всмоктується.

Раніше ми розповідали, як приготувати солодку яєчню з медом. Обов’язково спробуйте — звичайно, ваші домашні спочатку здивуються, але потім проситимуть такий сніданок щодня.