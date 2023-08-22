Як реанімувати липучку на одязі та взутті: вдалі способи

Застібки-липучки є магнітами для ворсу, волосся та пилу.

Застібка на липучці надзвичайно зручна для одягу, взуття та сумок. Але вона дуже недовговічна. На липкій стороні у вигляді маленьких гачків постійно налипають ворсинки, нитки, шерсть. Через це застібка втрачає свою чіпкість.

На щастя існує не один лайфхак, який допоможе відновити властивості застібки на липучці. Їх можна застосовувати по одному, або використовувати відразу кілька методів відновлення.

Зубна щітка з твердою щетиною відмінно впорається з видаленням сміття на липучці. Покладіть річ на рівну поверхню і виконуйте короткі, швидкі рухи зубною щіткою, щоб видалити ворсинки та сміття. Зчищений ворс видаляйте пальцями.

Липкий валик для ворсу. Розкладіть річ з липучкою на рівній твердій поверхні та прокочуйте валик, рухаючись від одного кінця до іншого. За необхідності змінюйте липкі шари на валику або промивайте його. Як альтернативу валику можна використовувати скотч.

Гребінець із дрібними зубами. Механізм очищення той самий, що й із зубною щіткою. Для запобігання ламання краще використовувати металевий гребінець.

Інша застібка. Якщо сторона з гачком набита ворсом, потріть її іншу застібку.

Сірники або запальничка допоможуть у тому випадку, якщо кінчики липучої частини сильно розтріпалися. Потрібно просто акуратно оплавити ворсинки, що розпустилися. При використанні цього методу не забувайте дотримуватися правил безпеки.

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