Як позбутися плісняви в лотку пральної машини: просте рішення за 5 хвилин

На вашій кухні точно є цей простий інгредієнт

Якщо навіть після прання ваш одяг зберігає неприємний запах, то, ймовірно, це відбувається через наявність плісняви в лотку для прального порошку або кондиціонера для білизни. Але не варто турбуватися, тому що існує безліч способів очищення цього резервуара.

Плісняве утворення може виникнути через затримку води всередині пральної машини або накопичення залишків мийного засобу. Цю ситуацію можна усунути без застосування хімічних засобів лише за 5 хвилин, пише santeplus.

Як позбутися плісняви в лотку

Через свої в’яжучі властивості та антибактеріальний ефект оцет стає невід’ємним компонентом у побуті, що ідеально підходить для вирішення подібних труднощів. Для застосування цієї хитрості слід з’єднати невелику кількість оцту з гарячою водою в тазу.

Серветкою з мікрофібри ретельно протріть брудний резервуар і дайте засобу подіяти протягом 5 хвилин. Після цього промийте лоток та протріть його чистою тканиною. Також, використовуючи цей розчин, ви можете очистити ущільнення пральної машини, які також можуть бути піддані появі плісняви.

Лоток пристрою з часом забруднюється. Раніше ми писали, як ще можна почистити лоток пральної машинки.