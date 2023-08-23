Якою таблеткою можна легко очистити застиглий нагар на посуді: буде знову сяяти

Ви зможете видалити навіть найсерйозніші забруднення, не пошкоджуючи внутрішню поверхню

Під час готування іноді буває так, що сковорідки чи каструлі починають пригоряти. Це трапляється з кожним, так що немає сенсу засмучуватися. До того ж очищення пригорілого посуду — справа швидка і проста.

За допомогою бюджетних та ефективних методів ви з легкістю зможете позбутися нагару на сковороді. Вам буде потрібно лише один засіб, пише santeplus.

Як очистити посуд від нагару

Покладіть одну таблетку для посудомийної машини усередину посуду. Залийте гарячою водою, добре перемішайте, щоб таблетка розчинилася, і залиште на 2-3 години. Після цього вилийте розчин і обережно протріть внутрішню поверхню посуду губкою з м’якою стороною.

У такий спосіб можна ефективно прибрати навіть значні забруднення, уникаючи зайвого натирання та потенційного пошкодження посуду. Навіть якщо у вас немає посудомийної машини, можна придбати невелику упаковку таблеток для посудомийної машини та використовувати їх у цій ситуації.

Раніше "Телеграф" писав, як підготувати нову сковороду до використання. Одну процедуру необхідно здійснити одразу після покупки кухонного начиння.