Таргани назавжди втечуть із вашої квартири: чим їх потрібно пригостити

Дешевий засіб допоможе позбутися тарганів

Потравити тарганів, що оселилися у квартирі, зазвичай радять за допомогою хімікатів, які у великому асортименті представлені на ринку. Але застосування таких агресивних засобів далеко не завжди є виправданим.

Отруйні засоби можуть нашкодити здоров’ю людини, а комахи швидко виробляють імунітет. Тому на допомогу може прийти один із народних способів проти тарганів.

Як позбутися тарганів

Чистота — головний противник тарганів. Який би засіб не використовувався, перш за все потрібно почати з генерального прибирання будинку. Під час наведення чистоти та порядку потрібно обов’язково:

перекрити доступ до їжі та води. Ретельно прибрати всі крихти та насухо витерти поверхні;

в ідеалі сховати продукти в контейнери, але якщо такої можливості немає, то хоча б обернути їх плівкою;

вимити плиту та стіни на кухні від застиглого жиру;

ретельно вимити духовку, мікрохвильову піч та тостер.

З великою ймовірністю під час прибирання знайдеться скупчення тарганів. З цього моменту і розпочинається активна боротьба з непроханими сусідами.

Боротися з тарганами можна за допомогою лимонної кислоти. Пакування "лимонки" потрібно розвести в 1 літрі води та обробити будинок. Особливу увагу потрібно приділити місцям, де скупчуються таргани (темні кути, шафки на кухні, плінтуса тощо).

Таргани не переносять лимонну кислоту і втечуть із квартири.

Посилити ефект можна за допомогою спеціального "частування" для шкідників. Після обробки лимонною кислотою в місцях скупчення тарганів розсипте суміш харчової соди та цукрової пудри.

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