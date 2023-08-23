Таргани назавжди втечуть із вашої квартири: чим їх потрібно пригостити
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Дешевий засіб допоможе позбутися тарганів
Потравити тарганів, що оселилися у квартирі, зазвичай радять за допомогою хімікатів, які у великому асортименті представлені на ринку. Але застосування таких агресивних засобів далеко не завжди є виправданим.
Отруйні засоби можуть нашкодити здоров’ю людини, а комахи швидко виробляють імунітет. Тому на допомогу може прийти один із народних способів проти тарганів.
Як позбутися тарганів
Чистота — головний противник тарганів. Який би засіб не використовувався, перш за все потрібно почати з генерального прибирання будинку. Під час наведення чистоти та порядку потрібно обов’язково:
- перекрити доступ до їжі та води. Ретельно прибрати всі крихти та насухо витерти поверхні;
- в ідеалі сховати продукти в контейнери, але якщо такої можливості немає, то хоча б обернути їх плівкою;
- вимити плиту та стіни на кухні від застиглого жиру;
- ретельно вимити духовку, мікрохвильову піч та тостер.
З великою ймовірністю під час прибирання знайдеться скупчення тарганів. З цього моменту і розпочинається активна боротьба з непроханими сусідами.
Боротися з тарганами можна за допомогою лимонної кислоти. Пакування "лимонки" потрібно розвести в 1 літрі води та обробити будинок. Особливу увагу потрібно приділити місцям, де скупчуються таргани (темні кути, шафки на кухні, плінтуса тощо).
Таргани не переносять лимонну кислоту і втечуть із квартири.
Посилити ефект можна за допомогою спеціального "частування" для шкідників. Після обробки лимонною кислотою в місцях скупчення тарганів розсипте суміш харчової соди та цукрової пудри.
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