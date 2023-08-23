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Ці засоби позбавлять запаху поту у взутті: про проблему можна буде забути

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Наталя Граковська Наталя Граковська
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Проблема із взуттям знайома багатьом
Проблема із взуттям знайома багатьом. Фото Pexels

Прості та ефективні способи від запаху поту із взуття

З делікатною проблемою неприємного запаху зі взуття стикаються багато хто. Амбре з’являється у взутті, яке рідко чистять, носять не по сезону, якщо воно виконане з неякісних матеріалів. Смороду також не уникнути, якщо взуття було неправильно висушене.

Головне у боротьбі з неприємним запахом із взуття — не просто замаскувати, а розв'язати проблему. Впоратися із завданням допоможуть прості та доступні засоби.

Як вивести неприємний запах із взуття

Насамперед можна скористатися оцтом. Необхідно змочити устілку та підкладку взуття в оцті та виставити на пару годин на свіже повітря. Потім промокнути внутрішню частину взуття сухими серветками та висушити. Запах поту повністю зникне.

Ще один ефективний засіб – використовувати чайні пакетики. Необхідно покласти в кожен туфель або кросівок по пакетику і залишити щонайменше на ніч. Цього часу буде достатньо, щоб позбавитися неприємного запаху.

Якщо насипати у взуття по 2 ст. ложки соди, рівномірно розподілити по устілках та залишити так хоча б на 5 годин, неприємний запах теж зникне. З часом не забудьте витрусити з взуття соду.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ефективно та просто очистити біле взуття.

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#Взуття #Запах #Неприємний запах #Лайфхак