Мошки на кухні зникнуть: робочі лайфхаки, як позбутися шкідливих комах

Ці прості лайфхаки допоможуть позбавитися надокучливої мошкари в будинку

Часто влітку доводиться боротися не тільки з набридливими мухами, але і з дрібною мошкарою, яка з’являється найчастіше на кухні. Її називають ще плодовими мушками або дрозофілами, а краще середовище для них — це волога, тепло і джерело їжі.

На порталі Pearson дали кілька порад, як позбавитися надокучливої мошкари. Насамперед важливо визначити джерело їх появи, після чого можна ефективно їх позбутися.

Викиньте стару, гниючу їжу

Плодових мошок приваблюють продукти, які вже почали псуватися, особливо фрукти та овочі, що розкладаються. Сік перезрілих плодів є магнітом для голодних мошок. Як тільки ви помітили мошкару в будинку, негайно перегляньте шафи, холодильник та інші поверхні, де може зберігатися їжа. Усі фрукти чи овочі, які почали виділяти рідину, потрібно одразу ж прибрати з квартири.

Протріть сміттєві баки

Часто у сміттєвий бак може вилитися трохи газованої води, соку та інших напоїв, які притягують мошок. Уважно огляньте сміттєвий бак усередині та протріть його мильною водою, щоб усунути всі липкі місця.

Наведіть лад на кухні

Важливо пам’ятати, що навіть найменша пляма рідини або трохи крихт можуть стати бенкетом для плодових мух. Ретельно підметіть і вимийте підлогу, а також протріть кухонні поверхні, щоб позбавитися від залишків сміття. Також обробіть важкодоступні місця — за холодильником, за духовкою або відром для сміття.

Замініть старі губки, швабри та ганчірки для посуду

Як би ви не мили губки або кухонні ганчірки, у них все одно можуть залишатися шматочки їжі, які й приваблюють плодових мух. Також місцем проживання мошок може стати швабра для ванної кімнати. Цих комах приваблює волога, адже це чудове середовище для відкладання яєць. Якщо ви давно не замінювали якийсь із цих елементів, зараз саме час це зробити.

Встановіть пастки з оцту

Можна скористатися тим, що мошки люблять їдкі запахи, особливо фруктів, що бродять. Налийте яблучний оцет у неглибокі ємності та розставте саморобні пастки по будинку. Мошки ласуватимуть яблучним оцтом, а коли вони зрозуміють свою помилку, буде вже надто пізно.

Усуньте резервні витоки

Якщо у вас протікає водопровід, унітаз, кран і так далі, слід негайно це виправити. Стоки, що повільно рухаються, часто містять їжу або органічні речовини — ще одне потенційне місце для розмноження плодоносних мух.

Запечатуйте харчові контейнери

Розмір плодових мошок не більше 3-4 мм і вони можуть проникнути навіть у найменшу щілину. Тому важливо ховати їжу в контейнери або під кришки, але щільно закривати ємності з їжею, щоб мошки не потрапили усередину.

Мийте посуд відразу

Часом буває ліньки мити посуд, але за той час, поки він буде стояти брудним в раковині або на столі, можуть налетіти дрозофіли. Не забувайте, вони люблять поласувати залишками їжі або рідини. Тому відразу мийте посуд з миючим та під гарячою водою.

Скляна пастка для фруктових мух

Ця пастка схожа на ту, в якій використовується яблучний оцет, але до неї потрібно додати засіб для миття посуду. Так, налийте в склянку невелику кількість яблучного оцту і додайте 1-2 краплі миття посуду або рідкого мила. Яблучний оцет приверне плодових мух, а рідке мило потрапить на їхні крила і затримає їх у склянці.

За відсутності яблучного оцту його можна замінити краплями вина чи пива.

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