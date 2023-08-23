Як видалити цвіль у ванній без відбілювача та мийних засобів: проблема зникне в найкоротші терміни

Збирання у ванній можна зробити за допомогою натуральних інгредієнтів, без хімії

Проблема вологості у ванній кімнаті трапляється дуже часто. Через це можуть з’явитися чорні або зелені сліди плісняви, особливо на швах плитки. На щастя, щоб позбавитися цієї проблеми, не завжди необхідно використовувати мийний засіб.

Натуральних інгредієнтів може бути достатньо, щоб пліснява зникла з вашої ванної кімнати в рекордно короткі терміни, пише santeplus. Ви можете очистити плиткові шви та всі інші поверхні у ванній кімнаті за допомогою оцту чи харчової соди.

Як видалити плями плісняви за допомогою простих інгредієнтів

Оцет

Оцет — це потужний інгредієнт, який слід включити до свого домашнього арсеналу для нейтралізації бактерій, а також мікроорганізмів, пов’язаних з вологістю. Щоб скористатися цим трюком, почніть з того, що налийте оцет у пляшку з розпилювачем. Потім окропіть всі місця, уражені пліснявою і протріть все вологою ганчіркою. Якщо грибок засів у важкодоступних місцях, можна скористатися старою зубною щіткою.

Харчова сода

Перевага харчової соди в тому, що вона безпечна для дітей та свійських тварин. Цей інгредієнт діє шляхом нейтралізації спор цвілі та поглинання вологи. Насипте чайну ложку в місткість із розпилювачем, наповнену водою, і розпорошіть цей препарат на стіни, перш ніж використовувати губку для очищення поверхні. Повторіть цей жест стільки разів, скільки потрібно, перш ніж дати йому висохнути.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пліснява часто з’являється на силіконовому герметиці у ванній. Але за допомогою дієвого трюку вдасться повернути чистоту та гігієнічність.