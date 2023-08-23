Білий одяг врятовано: "найупертіша" пляма зійде, якщо натерти її одним засобом з кухні

Не поспішайте витрачати гроші на засоб для виведення плям, є більш дешева і ефективна альтернатива

Пляма може зіпсувати річ, особливо якщо вона є білого кольору. Магазинні засоби для виведення плям не завжди справляються із забрудненням білого одягу, на щастя, проблему вирішить один кухонний засіб.

Якщо потрібно прибрати "уперту" пляму з білої речі, варто скористатися одним трюком. Про нього розповідає матеріал Mirror.

Очистити білий одяг від плям, особливо якщо причиною стала їжа, допоможе підручний продукт, який знайдеться на вашій кухні. Йдеться про засіб для миття посуду.

Так, рідина для миття посуду видаляє більшість харчових плям з одягу. Суть лайфхака проста: нанесіть трохи засобу на пляму, потріть, знову покрийте пляму і помістіть у пральну машину, щоб випрати як завжди. Якщо пляма стійка, варто попередньо замочити тканину в невеликій кількості мийного.

Підручний компонент спрацює не гірше дорого засобу для виведення плям. Сліди соусів, напоїв, м’ясних чи рибних страв, десертів та іншої їжі, яка випадково забруднила вашу річ, без клопоту вилучаться з волокон тканини.

Раніше "Телеграф" ділився іншими лайфхаками щодо виведення плям з одягу. Незвичайний трюк упорається зі слідами червоного вина, а підручний засіб швидко очистить речі від трави.