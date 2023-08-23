Як почистити штори, не знімаючи їх із вікна: елементарний трюк

Згодом на фіранках накопичується пил та бруд.

Зазвичай, коли ви робите прибирання в будинку, витираючи пил з меблів, багато хто нехтує важливою деталлю: шторами. А все тому, що ніхто не хоче знімати їх із вікна, а потім вішати назад. На щастя, є хитрість, як їх почистити, не знімаючи.

Крім неприємного естетичного вигляду засмічення пилом ваших штор може призвести до проблем зі здоров’ям, пише портал santeplus. Проте за шторами цілком можна правильно доглядати, навіть не знімаючи їх із вікна. Все, що вам потрібно — це пилотяг.

Як почистити штори порохотяг

Встановіть мінімальну потужність на вашому гаджеті, щоб фіранка не тягнула вниз по трубі, та пропилотяжте штори. Така хитрість допоможе позбутися непотрібного пилу, а також надасть фіранкам більш привабливого вигляду.

Також, щоб надати їм ароматного відтінку, перед використанням пилотягу можна крапнути кілька крапель ефірної олії у фільтр приладу.

Ще один спосіб — це використання пароочисника. Він дозволяє швидко видалити бруд із волокон тканини та розчинити молекули пилу. Однак його не варто використовувати для чищення оксамитових штор чи делікатних тканин.

Раніше "Телеграф" писав, як відчистити пляму на оббивці дивану. Позбутися забруднення не так і складно, як може здатися, на перший погляд.