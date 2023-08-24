Як очистити плиткові шви і зробити їх як нові: зникне навіть цвіль

Ці натуральні засоби легко очистять плитку та повернуть її блиск.

На стиках плитки у ванній часто з’являються непривабливі плями цвілі, викликані мильною піною або мінеральними відкладеннями. На щастя, є кілька ефективних і простих домашніх засобів, які допоможуть позбавитися цієї проблеми в найкоротші терміни.

Шви між плитками досить швидко забруднюються, тому для підтримки їх у належному стані потрібне регулярне очищення приблизно раз на два тижні, пише портал santeplus. Ці два "рецепти" очищення вдихнуть нове життя у вашу плитку у ванній.

Як очистити шви плитки у ванній

Харчова сода та нашатирний спирт

Один з найбільш ефективних способів очищення затирання та надання плитці блиску — приготувати суміш із 7 склянок теплої води, пів склянки харчової соди та 1/3 склянки нашатирного спирту.

Після того, як харчова сода повністю розчиниться, помістіть всю суміш у пульверизатор, і обприскуйте шви до тих пір, поки вони не стануть повністю вологими, а потім залиште розчин на 5 хвилин або більше. Після цього візьміть щітку з жорсткою щетиною і потріть плитку. Вологою, добре віджатою ганчіркою протріть проблемні місця, щоб видалити брудну рідину, і при необхідності повторіть операцію, перш ніж висушити сухою тканиною.

Харчова сода та перекис водню

Все, що вам потрібно зробити, це змішати перекис водню з харчовою содою у мисці до утворення пасти. Нанесіть розчин на шви і залиште на кілька хвилин, а потім потріть щіткою, щоб вибілити поверхню. Після цього протріть чистою вологою тканиною з мікрофібри, щоб промити плитку, а потім висушити рушником.

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